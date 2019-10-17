В центре Краснодара временно ограничат движение машин

Краснодарский край

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В Краснодаре 18 октября ограничат движение транспорта из-за Национальной премии «Гражданская инициатива»

В Краснодаре пройдет церемония награждения лауреатов премии «Гражданская инициатива», из-за которой будет ограничено движение транспорта по улице Гоголя на участке от Рашпилевской до Красноармейской. Для участников и гостей праздника организуют парковку:

  • по улице Гоголя от Красной до Красноармейской;
  • по улице Красноармейской от Гоголя до Карасунской.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы отметили, что для обеспечения безопасности дорожного движения установят временные дорожные знаки и ограждения.

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