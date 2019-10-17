В центре Краснодара временно ограничат движение машин

В Краснодаре пройдет церемония награждения лауреатов премии «Гражданская инициатива», из-за которой будет ограничено движение транспорта по улице Гоголя на участке от Рашпилевской до Красноармейской. Для участников и гостей праздника организуют парковку:

по улице Гоголя от Красной до Красноармейской;

по улице Красноармейской от Гоголя до Карасунской.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы отметили, что для обеспечения безопасности дорожного движения установят временные дорожные знаки и ограждения.