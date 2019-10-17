В Краснодаре 18 октября начнет работать новый трамвайный маршрут
С 18 октября в Краснодаре по новому маршруту начнет ходить трамвай № 1
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О том, что в краевой столице заработает новый трамвайный маршрут, стало известно в начале октября. Тогда власти рассказали, что конечными остановками для трамвая № 1 станут улица Декабристов и железнодорожный вокзал Краснодар-1. Маршрут разработали после анализа пассажиропотока, выбрав для него наиболее загруженные участки города.
В пресс-службе администрации кубанской столицы напомнили, что новый маршрут начнет работать 18 октября. На него выйдут девять трамваев, четыре из которых — новые, поступившие с Усть-Катавского вагоностроительного завода.
Заместитель главы Краснодара Артем Доронин уточнил, что в город уже прибыли 16 новых трамваев и шесть троллейбусов, которые скоро выйдут на маршруты.
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Первый трамвай № 1 от конечной на улице Декабристов отправится в 5:47. Последний вагон будет возвращаться в Восточное трамвайное депо в 23:16. По будням на маршруте будут работать девять вагонов. В выходные и праздничные дни — шесть. Средний интервал движения составит 10 минут.
Напомним, что трамвай будет ездить от улицы Декабристов по Достоевского, Красных Зорь, Островского, Клинической, Колхозной, Офицерской, Коммунаров и Гоголя до ж/д вокзала Краснодар-1.
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