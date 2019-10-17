На Кубани банда отмыла 1,5 млрд рублей наличными
В Курганинском районе будут судить членов банды, которые отмыли 1,5 млрд рублей наличных денег
По версии следствия, четыре человека в составе организованной преступной группы с июля 2013 года по ноябрь 2014 года в Курганинске занимались незаконной банковской деятельностью без регистрации и лицензии.
Всего с помощью незаконных банковских услуг по кассовому обслуживанию и инкассации члены банды перевели в наличные более 1,5 млрд рублей. При этом доход злоумышленников составил 40 млн рублей, которые они использовали для поддержания работы банды и на личное усмотрение.
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Против участников организованной преступной группы в возрасте от 35 до 65 лет возбудили уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Расследованием занималось УФСБ России по Краснодарскому краю. Материалы дела направили в Курганинский районный суд, сообщили 17 октября в пресс-службе краевой прокуратуры.
Напомним, в июле стало известно, что в Краснодаре будут судить членов ОПГ за отмывание почти 4 млрд рублей. Всего по делу проходят 16 обвиняемых — жители Краснодарского края, Северной Осетии и Москвы.
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