На Кубани банда отмыла 1,5 млрд рублей наличными

По версии следствия, четыре человека в составе организованной преступной группы с июля 2013 года по ноябрь 2014 года в Курганинске занимались незаконной банковской деятельностью без регистрации и лицензии.

Всего с помощью незаконных банковских услуг по кассовому обслуживанию и инкассации члены банды перевели в наличные более 1,5 млрд рублей. При этом доход злоумышленников составил 40 млн рублей, которые они использовали для поддержания работы банды и на личное усмотрение.