После отравления двух рабочих в Кореновске временно закрыли цех сахарного завода

Краснодарский край

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В Кореновске опечатали цех сахарного завода, где 5 октября погибли двое рабочих

На предприятии «Кореновсксахар» вечером нашли троих мужчин, которые были без сознания. Двое из них скончались на месте, третьего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. В связи с происшествием следственный комитет начал проверку.

Кореновский районный суд признал «Кореновсксахар» виновным по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Он постановил закрыть на 90 дней цех, в котором произошел несчастный случай.

«Внеплановая проверка, проведенная специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", выявила многократное превышение допустимых норм содержания токсичного газа в атмосферном воздухе вакуумно-конденсационного участка сахарного завода», — говорится в сообщении пресс-службы УФССП России по Краснодарскому краю.

Судебные приставы отдела по Кореновску и Выселковскому району временно закрыли вакуумно-конденсационный участок сахарного завода. Они опечатали двери, ведущие в цех, а также вентили газопровода с опасным веществом.

Кореновский район Отравления Происшествия Судебные приставы

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