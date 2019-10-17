В Севастополе задержали бывшего главу департамента городского хозяйства
В Севастополе 16 октября задержали бывшего главу департамента городского хозяйства Михаила Тарасова
Бывшего чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела, сообщил «Интерфакс-Крым» со ссылкой на источник. Однако собеседник не уточнил, к какому именно делу Тарасов может быть причастен.
Тарасов был директором департамента городского хозяйства Севастополя с 2017 по сентябрь 2019 года. Он покинул должность после того, как временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев представил новую команду.
Юга.ру писали, что 18 сентября по решению главы Крыма Сергея Аксенова все мэры региона одновременно подали в отставку. По его словам, это было необходимо для формирования новой команды. Госсовет Крыма 20 сентября повторно выбрал Аксенова на пост главы республики.
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