В Севастополе задержали бывшего главу департамента городского хозяйства

Бывшего чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела, сообщил «Интерфакс-Крым» со ссылкой на источник. Однако собеседник не уточнил, к какому именно делу Тарасов может быть причастен.

Тарасов был директором департамента городского хозяйства Севастополя с 2017 по сентябрь 2019 года. Он покинул должность после того, как временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев представил новую команду.