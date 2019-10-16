Замглавы села в Северском районе незаконно начислил себе премии на 640 тыс. рублей

На заместителя главы Львовского сельского поселения Кубани завели дело за незаконные премии самому себе

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки. Выяснилось, что в апреле 2016 года чиновник, исполняя обязанности главы села, подписал постановление, которым увеличил размер ежемесячного денежного вознаграждения главы администрации. При этом такое решение принимает только Совет поселения.

В результате бюджету Львовского был причинен ущерб на сумму более 640 тыс. рублей.

По материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).