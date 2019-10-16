Замглавы села в Северском районе незаконно начислил себе премии на 640 тыс. рублей
На заместителя главы Львовского сельского поселения Кубани завели дело за незаконные премии самому себе
Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки. Выяснилось, что в апреле 2016 года чиновник, исполняя обязанности главы села, подписал постановление, которым увеличил размер ежемесячного денежного вознаграждения главы администрации. При этом такое решение принимает только Совет поселения.
В результате бюджету Львовского был причинен ущерб на сумму более 640 тыс. рублей.
По материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).
Как писали Юга.ру, в августе в Дагестане прокуратура уличила 28-летнего чиновника в том, что он увеличил свой возраст в паспорте на 34 года, чтобы получать пенсию.
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