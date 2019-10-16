Депутаты обсудили нехватку врачей, школ и детских садов в Лабинском районе

К нерешенным задачам Юрий Бурлачко отнес недостаточное обеспечение населения водой, а также высокий износ систем коммунальной инфраструктуры. В ответ на это глава района Игорь Чагаев рассказал, что специалисты ежегодно меняют 15-20 км водопроводных сетей, однако таких темпов недостаточно.

Председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко в начале встречи рассказал, что в Лабинском районе есть ряд проблем в некоторых сферах жизнедеятельности. При этом он отметил, что в районе успешно развиваются экономика, промышленность, сельскохозяйственное производство и благоустройство.

Также на круглом столе обсудили и вопрос газификации района. Спикеры отметили, что газ поступает в дома только 73% населения. Чтобы исправить ситуацию, в следующем году планируют построить газопровод длиной 25 км от села Гофицкого до села Горного через станицу Ахметовскую.

Кроме того, депутаты обсудили нехватку врачей, школ и детских садов, а также старые автомобили скорой помощи. Чагаев рассказал, что в микрорайоне Виноградном планируют построить новую школу на 1 тыс. детей, а также пристройку к школе №3, чтобы избежать второй смены для учеников. Кроме того, в микрорайоне Хлеборобном планируют построить детский сад на 300 мест.

Главврач районной больницы Ринат Жарков отметил, что в район уже привлекают новых медиков, субсидируя покупку жилья для них. Так, за три года в Лабинский район приехали 39 специалистов, сообщила пресс-служба ЗСК.

В 2019 году район также планирует привлечь не менее 1,5 млрд рублей средств краевого бюджета на решение социально значимых вопросов местного значения. В конце встречи депутаты решили, что муниципалитету стоит активнее участвовать в региональных проектах и государственных программах, сообщили в пресс-службе ЗСК.