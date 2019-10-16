В Анапе хотят открыть приют для бездомных животных

Краснодарский край

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В Анапе в 2019 году планируют открыть питомник для временного содержания бездомных животных

Приют строят на хуторе Воскресенском. До конца года на территории установят около 40 вольеров, возведут административное здание и ветеринарный кабинет.

«Полгода назад на этом месте было чистое поле. Сейчас можно увидеть, как изменилась площадка. Делается все, для того чтобы безнадзорным животным здесь было тепло и уютно», — сказала замглавы Анапы Анжелика Бузунова.

Планируется, что бездомных собак и кошек там будут держать 21 день. Все это время их будут лечить, прививать и маркировать. Также им будут делать стерилизацию. После этого животных или передадут новым хозяевам, или выпустят на волю.

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Участок для питомника мэрия Анапы передала общественной организации «Добрый мир» в 2017 году. Его площадь — 1 га. Администрация помогла сделать подъездные пути к питомнику.

Расходы на возведение приюта взял на себя депутат городского совета Юрий Акопян. Кроме того, помощь оказывают местные жители, сообщили 16 октября в пресс-службе администрации Анапы.

Анапа Животные

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