В Анапе хотят открыть приют для бездомных животных

Приют строят на хуторе Воскресенском. До конца года на территории установят около 40 вольеров, возведут административное здание и ветеринарный кабинет.

«Полгода назад на этом месте было чистое поле. Сейчас можно увидеть, как изменилась площадка. Делается все, для того чтобы безнадзорным животным здесь было тепло и уютно», — сказала замглавы Анапы Анжелика Бузунова.

Планируется, что бездомных собак и кошек там будут держать 21 день. Все это время их будут лечить, прививать и маркировать. Также им будут делать стерилизацию. После этого животных или передадут новым хозяевам, или выпустят на волю.