В Анапе хотят открыть приют для бездомных животных
В Анапе в 2019 году планируют открыть питомник для временного содержания бездомных животных
Приют строят на хуторе Воскресенском. До конца года на территории установят около 40 вольеров, возведут административное здание и ветеринарный кабинет.
«Полгода назад на этом месте было чистое поле. Сейчас можно увидеть, как изменилась площадка. Делается все, для того чтобы безнадзорным животным здесь было тепло и уютно», — сказала замглавы Анапы Анжелика Бузунова.
Планируется, что бездомных собак и кошек там будут держать 21 день. Все это время их будут лечить, прививать и маркировать. Также им будут делать стерилизацию. После этого животных или передадут новым хозяевам, или выпустят на волю.
Участок для питомника мэрия Анапы передала общественной организации «Добрый мир» в 2017 году. Его площадь — 1 га. Администрация помогла сделать подъездные пути к питомнику.
Расходы на возведение приюта взял на себя депутат городского совета Юрий Акопян. Кроме того, помощь оказывают местные жители, сообщили 16 октября в пресс-службе администрации Анапы.
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