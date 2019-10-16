В Адыгее кросс-кантри для велотуристов пройдет по новому маршруту
В Адыгее 19 октября состоится осенний этап велопробега кросс-кантри по природным достопримечательностям
На участие в велопробеге зарегистрировалось около 150 велотуристов из Адыгеи и Краснодарского края, сообщил порталу Юга.ру руководитель компании «Оштен-тур» Мурат Берзегов. По его словам, из-за увеличения числа участников пришлось изменить маршрут. Чтобы обеспечить безопасность велосипедистов, организаторы исключили из него проезд по федеральной трассе. При этом велопробег по-прежнему будет проходить по живописной горной части республики в районе поселка Каменномостского. Кроме того, в маршрут впервые включили посещение хребта Уна-Коз.
Кросс-кантри стартует в 11:30 от экстрим-парка «Мишоко». Маршрут пройдет по карьерной дороге к скале «Чертов палец». Там планируется остановка на отдых и экологическое просвещение от сотрудников организации «НАБУ-Кавказ».
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«Возвращаемся мы через смотровые точки в районе канатной дороги, вдоль ЛЭПа и по проселочной дороге попадаем на исходную точку — в экстрим-парк "Мишоко". Получается интересный маршрут», — отметил Берзегов.
Мероприятие — однодневный велопробег без соревнования. Для участия нужен велосипед, шлем и питьевая вода, добавили организаторы.
Напомним, прошлый кросс-кантри по природным достопримечательностям Майкопского района прошел 18 мая. Тогда велотуристы посетили стоянку древнего человека, Хаджохский водопад и дольмен.
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