Путин назначил председателей Южного окружного военного суда, Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и еще несколько судей
Президент России Владимир Путин 14 октября подписал указ о назначении судей в разных регионах страны
Указ президента России Владимира Путина № 496 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ» опубликовали 15 октября на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, заместителем председателя Южного окружного военного суда (ЮОВС) стал Максим Ивченко, который до этого работал председателем Дальневосточного окружного военного суда. Судьей ЮОВС стал Сергей Ярош. Председателем Арбитражного суда Северо-Кавказского округа назначили Владимира Захарова, который ранее был председателем Арбитражного суда Курской области. Судьей Арбитражного суда Краснодарского края стала Инна Воронова.
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Кроме того, Путин назначил судей Третьего апелляционного суда в Сочи, который начал работать на курорте 1 октября. Там посты заняли Дмитрий Гылкэ, Екатерина Сиротина и Александр Фофонов. Гылкэ раньше работал судьей Свердловского областного суда, Сироткина — Тверского областного суда, а Фофонов — Воронежского областного суда.
Судьей Анапского районного суда стал Илья Долина, Крымского районного суда — Сергей Петенко. Судьями Мостовского и Хостинского районных судов назначили Радиона Таранова и Светлану Ткаченко соответственно.
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