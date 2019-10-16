Речь идет о бывшем заместителе начальника отдела дознания отдела полиции поселка Калинино УМВД Росси по Краснодару и экс-дознавателе этого же отдела.

В марте 2018 года в поселке между двумя соседями произошел конфликт. Во время ссоры один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. На место происшествия приехал дознаватель вместе со следственно-оперативной группой. О ситуации он доложил своему руководителю. Замначальника отдела дознания решил предложить подозреваемому увести его от уголовной ответственности за 300 тыс. рублей. Дознаватель стал посредником в этом деле. Во время переговоров сумму взятки снизили до 100 тыс. рублях. Подозреваемый передал деньги дознавателю. После этого полицейского задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд признал бывшего замначальника отдела дознания виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ (Покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в значительном размере). Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначили штраф в 100 тыс. рублей и лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

Экс-дознавателя признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (Покушение на посредничество во взяточничестве). Он получил три года исправительной колонии общего режима, а также штраф в 100 тыс. рублей. Его также лишили права занимать должности в полиции, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.