На Кубани в конце рабочей недели потеплеет до 28 °С

Синоптики рассказали, что в Краснодарском крае с 16 по 18 октября ожидается до 28 °С

В Краснодаре и крае 16 октября осадков не ожидается, а днем температура поднимется до 22-24 °С. В южной половине края столбики термометров поднимутся до 26 °С, а на Черноморском побережье — до 28 °С. При этом порывы ветра усилятся до 20 м/с.

По данным гидрометцентра Кубани, 17 и 18 октября в регионе сохранится сухая погода, ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Ночью воздух остынет до 5-10 °С, местами в юго-восточных предгорьях будет 3-8 °С. Днем ожидается 18-23 °С, местами по югу до 25 °С.

На Черноморском побережье 18 октября местами возможен кратковременный дождь, ночью и утром в горах туман. На участке Анапа — Геленджик в четверг ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Ночью похолодает до 10-15 °С Днем воздух прогреется до 22-27 °С.