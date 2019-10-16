На Кубани водитель сбил двух девочек возле школы

В Темрюкском районе утром 15 октября на пешеходном переходе возле школы сбили двух девочек

Авария произошла в 8:00 на улице Ленина в станице Старотитаровской. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21043 возле школы № 6 сбил двух 16-летних девочек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате школьниц доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе администрации Темрюкского района.

Еще одно ДТП, в котором сбили школьницу, произошло 4 октября в Новороссийске. Там местный депутат, гендиректор ФК «Черноморец» Виталий Бут на «зебре» сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Его задержали и отправили под арест. Позже Бут сложил депутатские полномочия.