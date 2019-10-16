В Сочи 20 человек эвакуировали из здания из-за пожара

Сообщение о возгорании в административном здании на улице Бестужева поступило спасателям в 7:20. Горела обшивка площадью 70 кв. метров. Очевидец в инстаграме сообщил, что пожар произошел в воинской части.

Прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали из здания 20 человек. Ликвидацией пожара занимались 15 человек и 4 пожарных машины. В 7:55 им удалось полностью потушить огонь, который к тому времени охватил 80 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.