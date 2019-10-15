В Адыгее выберут самую красивую черкешенку

Участие в конкурсе примут девять девушек. Все они стали победителями отборочного этапа, который уже прошел в муниципальных образования, а также вузах и ссузах республики, сообщили порталу Юга.ру в Центре народной культуры Республики Адыгея.

По словам собеседника, в ходе заключительного тура конкурса участницы будут соревноваться в номинациях: «Моя родословная, мой народ»; «Обычаи и традиции — наши корни!»; «Адыгские блюда»; «Конкурс талантов». В каждой из них девушки продемонстрируют свободное владение родным языком и знание культуры, истории своего народа, своей семьи и рода.