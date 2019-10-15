В Адыгее выберут самую красивую черкешенку
В Адыгее 23 октября состоится финал регионального фестиваля-конкурса «Черкешенка»
Участие в конкурсе примут девять девушек. Все они стали победителями отборочного этапа, который уже прошел в муниципальных образования, а также вузах и ссузах республики, сообщили порталу Юга.ру в Центре народной культуры Республики Адыгея.
По словам собеседника, в ходе заключительного тура конкурса участницы будут соревноваться в номинациях: «Моя родословная, мой народ»; «Обычаи и традиции — наши корни!»; «Адыгские блюда»; «Конкурс талантов». В каждой из них девушки продемонстрируют свободное владение родным языком и знание культуры, истории своего народа, своей семьи и рода.
«В отдельной пятой номинации "Руки черкешенки, чудо творящие" участницы представят изделия декоративно-прикладного искусства собственного изготовления. Это могут быть этноаксессуары, предметы быта, стилизованная одежда с элементами золотого шитья, басонного плетения и различных других видов женского рукоделия, а также блюда адыгской кухни», — рассказали организаторы конкурса.
В рамках фестиваля-конкурса пройдет выставка «Золотое наследие черкешенок», где будут представлены изделия мастеров народных художественных промыслов, модельеров-дизайнеров адыгской национальной одежды и этно-аксессуаров.
Мероприятие пройдет в Государственной филармонии Республики Адыгея, уточнили в министерстве культуры региона.
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