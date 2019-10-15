Во время каньонинга в Сочи туристка из Воронежа получила травму спины

Инцидент произошел в русле реки Западный Дагомыс. Женщина поскользнулась на скальном уступе и повредила спину. Прибывшая на место медик ЮРПСО оказала пострадавшей доврачебную помощь, затем туристку транспортировали и передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Туристы нередко получают травмы в горах Сочи. В августе 68-летняя туристка из Ростова упала на тропе к водопаду Пасть Дракона и повредила руку. В сентябре пенсионерка из Серпухова травмировала ногу на тропе у Белых скал. 10 октября спасатели помогли 34-летнему туристу, который застрял в каньоне и не мог выбраться.