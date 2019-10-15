Во время каньонинга в Сочи туристка из Воронежа получила травму спины
В Сочи 14 октября спасатели помогли 41-летней туристке, которая травмировалась в горах
Инцидент произошел в русле реки Западный Дагомыс. Женщина поскользнулась на скальном уступе и повредила спину. Прибывшая на место медик ЮРПСО оказала пострадавшей доврачебную помощь, затем туристку транспортировали и передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Туристы нередко получают травмы в горах Сочи. В августе 68-летняя туристка из Ростова упала на тропе к водопаду Пасть Дракона и повредила руку. В сентябре пенсионерка из Серпухова травмировала ногу на тропе у Белых скал. 10 октября спасатели помогли 34-летнему туристу, который застрял в каньоне и не мог выбраться.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.