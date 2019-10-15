На Кубани полицейский подделал документы пострадавшей от мошенничества женщины, чтобы не заводить уголовное дело
В Мостовском районе будут судить бывшего полицейского, который подделал результаты доследственной проверки
Местная жительница в январе обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой мошенничества. Проверку должен был проводить оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Мостовскому району.
С января по февраль полицейский при рассмотрении сообщения о преступлении подготовил объяснение от имени женщины. Однако он написал ложные данные — уменьшил сумму ущерба. Кроме того, сотрудник МВД подделал протокол осмотра места происшествия и указал ложную информацию о его результатах, а также людях, участвовавших в нем. В итоге полицейский незаконно отказал заявительнице в возбуждении уголовного дела. 1 апреля по заявлению женщины о мошенничестве дознаватель отдела полиции все-таки возбудил уголовное дело.
После этого против полицейского начали расследование по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан). Уголовное дело возбудили по материалам, которые поступили из прокуратуры.
Следствие собрало достаточные доказательства. Дело с обвинительным заключением направили в суд, сообщили 15 октября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что в полиции провели служебную проверку, по итогам которой оперуполномоченного уволили.
Юга.ру писали о других случаях, когда полицейские Мостовского района нарушали права граждан. Например, в июне начальника полиции из Псебая Мостовского района поймали на вымогательстве денег у бизнесмена.
Самым громким был случай после жестокого убийства матери пятерых детей Натальи Дмитриевой в мае 2018 года. Тогда в преступлении обвинили двух местных жителей 16 и 20 лет. После происшествия комиссия МВД обещала проверить работу полиции в поселке. В октябре краевой СК возбудил уголовное дело против следователя отдела полиции, которая не привлекла к уголовной ответственности подростка, ставшего впоследствии соучастником убийства многодетной матери.
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