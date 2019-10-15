В Краснодаре у 81-летней женщины на почте украли пенсию
В Краснодаре 14 октября у пожилой женщины украли деньги сразу после того, как она получила пенсию
Кража произошла 14 октября в почтовом отделении на улице Московской, 80. Пенсионерка получила деньги и вложила их в паспорт. Женщина, которая стояла рядом с ней, прикрывая руку листом бумаги, вытащила купюры из паспорта и положила себе в карман. Это видно на кадрах, опубликованных в инстаграме «Туподара». У пенсионерки украли 25 тыс. рублей.
«Представляете ее шок и расстройство, как она плакала! У моей бабушки есть родственники, которые ей могут помочь материально, но ведь сколько пожилых людей живут исключительно на пенсию, которым никто не может помочь», — обратилась в «Туподаре» внучка потерпевшей Виктория Сопильняк.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас ее разыскивают, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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