В Краснодаре у 81-летней женщины на почте украли пенсию

Краснодарский край

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В Краснодаре 14 октября у пожилой женщины украли деньги сразу после того, как она получила пенсию

Кража произошла 14 октября в почтовом отделении на улице Московской, 80. Пенсионерка получила деньги и вложила их в паспорт. Женщина, которая стояла рядом с ней, прикрывая руку листом бумаги, вытащила купюры из паспорта и положила себе в карман. Это видно на кадрах, опубликованных в инстаграме «Туподара». У пенсионерки украли 25 тыс. рублей.

«Представляете ее шок и расстройство, как она плакала! У моей бабушки есть родственники, которые ей могут помочь материально, но ведь сколько пожилых людей живут исключительно на пенсию, которым никто не может помочь», — обратилась в «Туподаре» внучка потерпевшей Виктория Сопильняк.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас ее разыскивают, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Напомним, в сентябре Красноармейском районе мужчина украл у 17 соседей вещи на общую сумму 500 тыс. рублей. В Адыгее сотрудники склада похитили партию сигарет на эту же сумму. Коробки с продукцией они тайно вывезли на служебном транспорте. 

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