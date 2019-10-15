В Адыгее отреставрировали мемориал к 75-летию победы в Великой Отечественной войне
В поселке Каменномостском Майкопского района Адыгеи в октябре завершили реконструкцию мемориального комплекса
«Проведение патриотических мероприятий к юбилею победы — на особом контроле главы Адыгеи. Реконструировать мемориальный комплекс также удалось благодаря республиканскому гранту, полученному муниципалитетом по результатам участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах», — отметил глава Майкопского района Олег Топоров.
Проект, инициированный администрацией поселка Каменномостского, поддержали местные предприниматели и жители поселка. Всего на ремонт направили 1,3 млн рублей с учетом финансирования из местного бюджета, а также 10% — спонсорских средств. На эти средства отреставрировали мемориальный комплекс погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и прилегающую к нему территорию.
Читайте также:
В пресс-службе администрации Майкопского района сообщили, что работы по благоустройству горного поселка ведутся комплексно. Рядом с мемориалом завершается реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь». Там планируют оборудовать современный кинозал, создать музей истории поселка. Также в районе реконструируют другие соцобъекты и благоустраивают парк.
Для гостей горной части Адыгеи создадут туристско-информационный центр. Осенью, после завершения работ, там состоятся праздничные торжества в честь 155-летия поселка Каменномостского, который считается воротами в горную Адыгею.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.