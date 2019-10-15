В Адыгее отреставрировали мемориал к 75-летию победы в Великой Отечественной войне

Адыгея

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В поселке Каменномостском Майкопского района Адыгеи в октябре завершили реконструкцию мемориального комплекса

«Проведение патриотических мероприятий к юбилею победы — на особом контроле главы Адыгеи. Реконструировать мемориальный комплекс также удалось благодаря республиканскому гранту, полученному муниципалитетом по результатам участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах», — отметил глава Майкопского района Олег Топоров.

Проект, инициированный администрацией поселка Каменномостского, поддержали местные предприниматели и жители поселка. Всего на ремонт направили 1,3 млн рублей с учетом финансирования из местного бюджета, а также 10% — спонсорских средств. На эти средства отреставрировали мемориальный комплекс погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и прилегающую к нему территорию.

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В пресс-службе администрации Майкопского района сообщили, что работы по благоустройству горного поселка ведутся комплексно. Рядом с мемориалом завершается реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь». Там планируют оборудовать современный кинозал, создать музей истории поселка. Также в районе реконструируют другие соцобъекты и благоустраивают парк.

Для гостей горной части Адыгеи создадут туристско-информационный центр. Осенью, после завершения работ, там состоятся праздничные торжества в честь 155-летия поселка Каменномостского, который считается воротами в горную Адыгею.

Благоустройство Великая Отечественная война Памятники Парки

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