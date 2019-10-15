В Адыгее отреставрировали мемориал к 75-летию победы в Великой Отечественной войне

«Проведение патриотических мероприятий к юбилею победы — на особом контроле главы Адыгеи. Реконструировать мемориальный комплекс также удалось благодаря республиканскому гранту, полученному муниципалитетом по результатам участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах», — отметил глава Майкопского района Олег Топоров.

Проект, инициированный администрацией поселка Каменномостского, поддержали местные предприниматели и жители поселка. Всего на ремонт направили 1,3 млн рублей с учетом финансирования из местного бюджета, а также 10% — спонсорских средств. На эти средства отреставрировали мемориальный комплекс погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и прилегающую к нему территорию.