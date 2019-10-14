Сезон фонтанов в Краснодаре закроют в ноябре

Краснодарский край

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В Краснодаре в начале ноября на зиму отключат все фонтаны

В этом году сезон фонтанов торжественно открыли 28 апреля. Всего в краевой столице работают 11 муниципальных фонтанов в городских парках, на площадях и в крупных микрорайонах, а также еще 3 фонтана на территории новых жилых комплексов.

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В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что сезон фонтанов в этом году закроют 5 ноября. Пока неизвестно, будет ли это сопровождаться торжественными мероприятиями.

Напомним, в нынешний сезон все фонтаны работают ежедневно с 10:00 до 22:00. Светомузыкальные фонтаны на Главной городской площади и перед кинотеатром «Аврора» с пятницы по воскресенье работают в музыкальном режиме по особому графику — с 20:30 до 23:00.

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