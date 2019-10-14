На Кубани синоптики обещают теплую сухую погоду в начале недели

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 14 по 16 октября прогнозируют теплую и безоблачную погоду

По данным гидрометцентра Кубани, в Краснодаре 14 октября осадков не ожидается, ветер переменный, 4-9 м/с. В крае также установится сухая погода. Днем и до вечера температура воздуха будет держаться на уровне 17‑22 °С, в южных районах края — до 25 °С. На побережье ветер будет чуть сильнее, чем в целом по региону, — 6-11 м/с.

15 и 16 октября в крае будет ясно, ночью и утром возможен туман. Ночью столбики термометров опустятся до 6‑11 °С, днем воздух прогреется до 17‑22 °С. Температура на побережье при этом снова достигнет 25 °С.

В Краснодаре во вторник и среду прогнозируют солнечную погоду и штиль, дневная температура — 25 °С, ночью похолодает до 8 °С.

Температура воды в Азовском море — 14-16 °С, в Черном море на участке от Новороссийска до Сочи — 19-20 °С, в районе Анапы — 18 °С.

Краснодар Погода Черное море

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