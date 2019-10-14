В России продлили «амнистию» для зарубежных активов и счетов физлиц

Федеральная налоговая служба продлила «амнистию» для зарубежных активов и счетов физлиц, которые переводят средства в РФ и регистрируют свой бизнес в специальных административных районах

До 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба принимает специальные декларации в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (140-ФЗ).

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