В России продлили «амнистию» для зарубежных активов и счетов физлиц
Федеральная налоговая служба продлила «амнистию» для зарубежных активов и счетов физлиц, которые переводят средства в РФ и регистрируют свой бизнес в специальных административных районах
До 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба принимает специальные декларации в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (140-ФЗ).
Добровольное декларирование гарантирует освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии возврата денежных средств и государственной регистрации в порядке смены юридического адреса подконтрольных иностранных компаний.
Подать декларацию можно в любом налоговом органе или в центральном аппарате ФНС РФ лично или через уполномоченного представителя. Подробнее можно прочесть на сайте ФНС РФ.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.