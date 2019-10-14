На Эльбрусе ищут жителя Карелии, пропавшего больше недели назад

Житель Петрозаводска Юрий Тхоренко отдыхал в Железноводске, курортном городе Ставропольского края. 4 октября он отправился в однодневную экскурсию на Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Как сообщает Karelia news , у 60-летнего мужчины был опыт восхождения и походов в горы, однако из путешествия он не вернулся, а по номеру его телефона никто не брал трубку.

6 октября путешественника зафиксировали камеры горного кафе на высоте 3800 метров. По словам очевидцев, Тхоренко зашел в заведение переобуться, а затем в 10:30 в одиночку отправился дальше, наверх. При этом его обратный билет на канатной дороге не был активирован.

В пресс-службе МЧС России по Кабардино-Балкарии порталу Юга.ру сообщили, что мужчину ищут уже третьи сутки на высоте от 4200 до 4500 метров, в районе маршрута восхождения.

Это не первый случай на Северном Кавказе в этом месяце, когда в одиночку уходящие в горы люди теряются и попадают в трудные ситуации. В горах Сочи 10 октября мужчина поссорился со спутниками и без вещей ушел в лес. На обратном пути он застрял на узком уступе каньона глубиной 80 метров.