В Краснодаре 17 октября стартуют Дни осетинского кино

В краснодарском кинотеатре «Кубанькино» с 17 по 22 октября впервые пройдут Дни осетинского кино

Кинофестиваль откроет документальный фильм «Всегда живой… Коста» режиссера Георгия Кочиты, посвященный осетинскому поэту, драматургу и публицисту Коста Хетагурову, и лента «Фатима» Сико Долидзе, снятая по мотивам поэмы Хетагурова.

18 октября зрители увидят еще один фильм об этом поэте — «Весь мир — мой храм» Рафаэля Гаспарянца. Продолжит вечер кинокартина Алексея Пищулина «Кто ты, король Артур?», основанная на книге английского этнографа-антрополога Говарда Рида. 19 октября можно будет посмотреть фильм «Забытая победа» режиссера Рафаэля Гаспарянца о том, как летние курсанты Владикавказского училища пограничных войск разрушили планы немецких генералов по захвату каспийской нефти.



20 октября публике представят фантастическую ленту Спартака Лагкуева «Ведьма гор», на следующий день — документалистику «Две сестры и поэт» Рафаэля Гаспарянца о дружбе Иосифа Бродского, его осетинской подруги Дианы Абаевой-Майерс и ее сестры Зары Абаевой. В завершение кинофестиваля покажут фильм Султана Цориева «Туалгом — сердце Кавказа».

Подробное расписание сеансов — по ссылке. 17 и 22 октября вход на показы свободный.