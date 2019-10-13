Участники велосипедного крестного хода в Анапе проехали 25 км

В Анапе 13 октября в 19-й раз прошел велосипедный крестный ход

Мероприятие провели в честь праздника Покрова пресвятой Богородицы и 75-летия освобождения Кубани и Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Велосипедный крестный ход проъодит 19-й год подряд. В нем приняли участие около 200 человек.

Участники стартовали от храма преподобного Серафима Саровского. Они проехали по Пионерскому проспекту до часовни у санатория «Жемчужина России» и обратно. Общая дистанция составила 25 км.

Организаторами крестного хода выступили храм Серафима Саровского и управления по делам молодежи, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.