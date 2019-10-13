Участники велосипедного крестного хода в Анапе проехали 25 км

Краснодарский край

Распечатать

В Анапе 13 октября в 19-й раз прошел велосипедный крестный ход

Мероприятие провели в честь праздника Покрова пресвятой Богородицы и 75-летия освобождения Кубани и Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Велосипедный крестный ход проъодит 19-й год подряд. В нем приняли участие около 200 человек.

Участники стартовали от храма преподобного Серафима Саровского. Они проехали по Пионерскому проспекту до часовни у санатория «Жемчужина России» и обратно. Общая дистанция составила 25 км.

Организаторами крестного хода выступили храм Серафима Саровского и управления по делам молодежи, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Анапа Велоспорт Православие Праздники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Участники велосипедного крестного хода в Анапе проехали 25 км
Рабочий разбился на стройке детского сада в Крыму
В Новороссийске таксист и пассажиры подрались из-за испорченного салона машины
Водитель без прав сбил мотоциклиста в Успенском районе
В Сочи 180 человек искали двух заблудившихся в лесу женщин
Сотрудники кубанского завода, на котором произошла перестрелка, пожаловались на задержку зарплаты

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале