В Новороссийске таксист и пассажиры подрались из-за испорченного салона машины

В Новороссийке полиция начала проверку из-за конфликта между таксистом и пассажирами, который произошел 12 октября

Инцидент произошел в 21:30 на улице Революции 1905.

На странице «ДТП Новороссийска» в инстаграме сообщается, что пассажиры испортили салон машины такси. Водитель попросил компенсировать ущерб, но они отказались. Между клиентами и таксистами начался конфликт, который перешел в драку.

В пресс-службе отдела УМВД России по Новороссийску порталу Юга.ру подтвердили, что инцидент между таксистом и его клиентами действительнобыл. По факту происшествия проводят проверку.