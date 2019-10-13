В Новороссийске таксист и пассажиры подрались из-за испорченного салона машины
В Новороссийке полиция начала проверку из-за конфликта между таксистом и пассажирами, который произошел 12 октября
Инцидент произошел в 21:30 на улице Революции 1905.
На странице «ДТП Новороссийска» в инстаграме сообщается, что пассажиры испортили салон машины такси. Водитель попросил компенсировать ущерб, но они отказались. Между клиентами и таксистами начался конфликт, который перешел в драку.
В пресс-службе отдела УМВД России по Новороссийску порталу Юга.ру подтвердили, что инцидент между таксистом и его клиентами действительнобыл. По факту происшествия проводят проверку.
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12.10.19 Революции 1905 скорая помощь, много таксистов. По нашим данным произошло нападение на таксиста, пассажиры испортили салон автомобиля, на предложение компенсировать ущерб, решили вопрос криминалом. Новость от подписчиков #nvrsk_road #nvrsk #dtpnvrsk #дтпнврск #lovenvrsk #typicalnvrsk #дтпновороссийск #новороссийск #анапа #геленджик #кабардинка #крымск #абинск #краснодар #краснодарскийкрай #mvd_nvrsk #gibdd_nvrsk
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