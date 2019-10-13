Водитель без прав сбил мотоциклиста в Успенском районе
В Успенском районе в октябре произошло ДТПс участием легкового автомобиля и мотоцикла
По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля Citroen не справился с управлением и столкнулся с мотоциклом Kawasaki, за рулем которого находился 55-летний местный житель. Мужчины получили травмы. Их доставили в больницу.
При оформлении ДТП сотрудники полиции установили, что водитель легковушки находился за рулем, предположительно, с признаками алкогольного опьянения. Но он отказался проходить экспертизу. Кроме того, водителя ранее привлекали к административной ответственности из-за езды на машине в пьяном состоянии. Тогда его лишили водительских прав на полтора года.
Теперь против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили 13 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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