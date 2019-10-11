В Анапе летом отдохнуло почти 4,5 млн туристов

Совещание 11 октября провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. С начала года в регионе отдохнуло 15,3 млн человек, основная нагрузка — 67% от общего потока — пришлась на летние месяцы.

Юрий Поляков с свою очередь сообщил, что на курорте отдохнуло 4 млн 800 тыс. туристов. В детских здравницах оздоровились 95 тыс. детей, что на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Сезон, отметил он, прошел без сбоев.

В преддверии лета, рассказал мэр, прошла масштабная реконструкция очистных сооружений в Сукко, что позволило значительно улучшить экологическую обстановку в курортном поселке. На протяжении сезона все пробы воды в зоне рекреации соответствовали необходимым требованиям санитарного законодательства.

Также власти провели большую работу по повышению привлекательности курорта. В этом году 1092 объектов размещения прошли классификацию, количество отелей, работающих по системе «все включено» увеличилось до 38 (в прошлом году их было 22). На курорте развивается агротуризм, открываются новые объекты показа, совершенствуется пляжная инфраструктура, внешний облик самих пляжей приведен к единому стилю с использованием бренда курорта.

Особое внимание, подчеркнул Поляков, уделяется контролю в сфере торговли и курортных услуг. По его словам, с июня по август на нелегальных предпринимателей составлено свыше 2 тыс .протоколов на общую сумму почти 6 млн рублей. Также ведется борьба с нелегальными отельерами: из 455 средств размещения в 355 обнаружились нарушения земельного и налогового законодательства.

Глава Анапы добавил, что подготовка к следующему курортному сезону уже началась, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.