Выброшенные вскрытые посылки нашли в одном из скверов Краснодара

Краснодарский край

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В Краснодаре 11 октября в сквере на улице Селезнева нашли вскрытые посылки из Гонконга

Вскрытую почту в Тенистом сквере обнаружил местный житель. На опубликованных им фотографиях видно как минимум 10 посылок, лежащих на земле. Все адреса, указанные на упаковках, — краснодарские, посылки датированы маем, а указанное почтовое отделение — № 75. Автор фото предположил, что это невостребованные посылки.

В пресс-службе УФПС Краснодарского края АО «Почта России» сообщили порталу Юга.ру, что по данному факту начали служебную проверку, расследованием занимается служба безопасности почтамта. Все 11 посылок уже собрали. Предварительно, причастность сотрудников почты к этому случаю не установили. В пресс-службе добавили, что в сквере лежали мелкие пакеты, которые, по правилам почты, не должны отслеживаться.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2017 года на трассе Ростов-на-Дону — Азов обнаружили свалку вскрытых посылок. В основном это были коробки от телефонов и сим-карт.

Краснодар Почта

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