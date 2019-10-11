В Краснодаре три трамвайных маршрута временно перестанут ходить до конечной на улице Декабристов

Изменения введут из-за капитального ремонта трамвайный стрелок на улице Красных Зорь. В связи с этим трамваи № 2 после 21:50 11 и 14 октября, а также в течение всех выходных дней 12 и 13 октября, будут ходить от улицы Индустриальной до остановки «Улица Островского» по своему маршруту, затем — по улице Московской до конечной остановки на Солнечной. Обратно они будут следовать тем же маршрутом. Вечером 11 и 14 октября последние вагоны по установленному маршруту отправятся от Индустриальной в 21:29, от Декабристов — в 22:11.

Трамваи маршрута № 3 после 21:40 от Западного трамвайного депо будут курсировать до остановки «Улица Красных Зорь» по обычному маршруту, затем — по улице Московской до конечной на Солнечной. Обратно трамваи пойдут тем же маршрутом. Последние вагоны по обычному пути отправятся 11 и 14 октября от Западного депо — в 21:31, от Декабристов — в 22:22, 12 и 13 октября от Западного депо — в 21:26, от Декабристов — в 22:16.