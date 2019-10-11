Компания «Газпром газораспределение Краснодар» провела газ в школу в Белореченском районе

Партнерский Краснодарский край

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Специалисты филиала № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар» 11 октября произвели первичный пуск газа в газопровод на котельную школы в поселке Степном Белореченского района

Сотрудники компании подготовили документацию, оперативно построили газопровод низкого давления длиной 229 метров и пустили природный газ в котельную школы, рассчитанной на обучение около 100 детей.

«Раньше школа отапливалась дровами. С переходом на отопление газом коммунальные расходы значительно снизятся», — отметил директор филиала № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Олег Власов.

Как сообщали Юга.ру, 3 октября специалисты «Газпром газораспределение Краснодар» завершили подготовку объектов Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

Газ Газпром ЖКХ Отопительный сезон Топливо Школа

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