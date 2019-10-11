Компания «Газпром газораспределение Краснодар» провела газ в школу в Белореченском районе
Специалисты филиала № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар» 11 октября произвели первичный пуск газа в газопровод на котельную школы в поселке Степном Белореченского района
Сотрудники компании подготовили документацию, оперативно построили газопровод низкого давления длиной 229 метров и пустили природный газ в котельную школы, рассчитанной на обучение около 100 детей.
«Раньше школа отапливалась дровами. С переходом на отопление газом коммунальные расходы значительно снизятся», — отметил директор филиала № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Олег Власов.
Как сообщали Юга.ру, 3 октября специалисты «Газпром газораспределение Краснодар» завершили подготовку объектов Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.