Сбербанк совместно с Банком России продолжит развивать систему безналичных платежей на юге России
Планы о расширении безналичных операций обсудили председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов и начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц
Рабочая встреча прошла на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи.
По словам Титова, за последние десять лет в стране произошел экспоненциальный рост безналичных платежей, где Сбербанк России стал главной движущей силой процесса.
Банк создал самую разветвленную сеть филиалов, включая банкоматы и устройства самообслуживания. Юго-Западный банк Сбербанка привлек более 17 млн клиентов, для которых открыты 1600 филиалов и 10 тыс. банкоматов и терминалов.
Помимо традиционных операций физических лиц, Юго-Западного банк внедряет эквайринг в общественном транспорте и создает инфраструктуру безналичных платежей в МФЦ. В восьми городах региона банк наладил работу безналичной оплаты проезда в автобусах для 3,7 млн жителей, а в 4 из 11 обслуживаемых банком субъектах в МФЦ можно расплатиться пластиковыми картами. В планах — тираж на все субъекты.
В вопросах безналичных платежей в регионе участников рынка координирует Банк России. В рамках этой деятельности Юго-Западный банк активно развивает инфраструктуру, повышает финансовую грамотность населения и обменивается опытом.
В первом полугодии 2018 года банки при поддержке властей запустили проект «Безналичный Дагестан».
«Совместная работа Сбербанка, Южного ГУ Банка России и региональных органов власти — залог дальнейшего успешного развития безналичной инфраструктуры юга и республик Северного Кавказа. Одним из успешных примеров сотрудничества стал проект «Безналичный Дагестан», стартовавший в 1 полугодии 2018 года. По нему уже можно отметить первые результаты: в 1,6 раза увеличился объем безналичного торгового оборота, в 1,5 раза увеличился объем безналичных платежей ЖКХ, а объем платежей за образовательные услуги — в 3 раза. Опыт проекта "Безналичный Дагестан" мы тиражируем на все республики», — отметил Евгений Титов.
Системой безналичных платежей Сбербанк и ЦБ планируют охватить и сельскую местность, где проживают 45 млн человек, из которых 50% пользуются услугами Сбербанка. Над повышением финансовой доступности и грамотности населения банки будут работать вместе.
Сбербанк внедряет новый сервис, который даст возможность снимать наличные с карты на кассах магазинов. Такой формат будет особенно востребован в небольших населенных пунктах. Банковскими агентами выступают торговые точки, где можно снять наличные, совершив минимальную покупку. На Юге и Северном Кавказе уже создано более 300 агентских точек. Перечень операций будет расширен. В этом году Сбербанк начнет тестировать новые возможности.
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