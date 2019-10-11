Рабочая встреча прошла на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи.

По словам Титова, за последние десять лет в стране произошел экспоненциальный рост безналичных платежей, где Сбербанк России стал главной движущей силой процесса.

Банк создал самую разветвленную сеть филиалов, включая банкоматы и устройства самообслуживания. Юго-Западный банк Сбербанка привлек более 17 млн клиентов, для которых открыты 1600 филиалов и 10 тыс. банкоматов и терминалов.

Помимо традиционных операций физических лиц, Юго-Западного банк внедряет эквайринг в общественном транспорте и создает инфраструктуру безналичных платежей в МФЦ. В восьми городах региона банк наладил работу безналичной оплаты проезда в автобусах для 3,7 млн жителей, а в 4 из 11 обслуживаемых банком субъектах в МФЦ можно расплатиться пластиковыми картами. В планах — тираж на все субъекты.