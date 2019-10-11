В Краснодаре автомобиль сбил 9-летнюю девочку

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 10 октября школьница перебегала дорогу на красный свет и попала под машину

По предварительным данным, 26-летний водитель ехал на автомобиле Kia Rio по Сормовской в сторону Первомайской. Он не успел вовремя остановиться и сбил ребенка, выбежавшего на дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшей оказалась девятилетняя девочка, ее с травмами доставили в больницу, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

По факту случившегося сотрудники ДПС возбудили административное расследование.

В этот же день, 10 октября, в Краснодарском крае произошло еще одно ДТП с участием ребенка. В Сочи мотоциклист сбил 13-летнего мальчика на велосипеде, переезжавшего дорогу по пешеходному переходу. И ребенка, и водителя мотоцикла госпитализировали.

Дети ДТП Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Бывший министр труда и соцразвития Кубани возглавил крымский «Артек»
В Краснодаре автомобиль сбил 9-летнюю девочку
В Армавире будут судить двух экс-полицейских за избиение задержанного
Площадь лесов Адыгеи хотят увеличить на 15 га до конца года
Тело парня нашли на ж/д путях в Ростовской области
На Кубани выходные будут прохладными и дождливыми

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале