В Краснодаре автомобиль сбил 9-летнюю девочку

В Краснодаре 10 октября школьница перебегала дорогу на красный свет и попала под машину

По предварительным данным, 26-летний водитель ехал на автомобиле Kia Rio по Сормовской в сторону Первомайской. Он не успел вовремя остановиться и сбил ребенка, выбежавшего на дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшей оказалась девятилетняя девочка, ее с травмами доставили в больницу, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

По факту случившегося сотрудники ДПС возбудили административное расследование.

В этот же день, 10 октября, в Краснодарском крае произошло еще одно ДТП с участием ребенка. В Сочи мотоциклист сбил 13-летнего мальчика на велосипеде, переезжавшего дорогу по пешеходному переходу. И ребенка, и водителя мотоцикла госпитализировали.