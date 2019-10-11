В Армавире будут судить двух экс-полицейских за избиение задержанного

В Армавире двух бывших полицейских обвинили в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью задержанному

В начале марта 21-летний младший инспектор ППС и 41-летний полицейский группы по охране объектов ОВД были на суточном дежурстве в отделе МВД Армавира. Утром 48-летний местный житель, сидящий в камере, потребовал снять с него наручники и отвести в туалет. Младший полицейский вошел в камеру и начал держать мужчину, а его коллега несколько раз ударил задержанного в живот и по телу. После этого потерпевшего повалили на пол и продолжили избивать ногами.

Мужчину госпитализировали и зафиксировали у него тупую травму живота с разрывом мочевого пузыря, причинившую ему тяжкий вред здоровью.

После случившегося один из полицейских скрылся от следствия, его объявили в федеральный розыск. Однако спустя неделю мужчину задержали.

Полицейских уволили из органов МВД, их обвинили по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств) и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). На период следствия их заключили под стражу. Материалы дела передали в суд, сообщили 11 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.