Главу управления Ростехнадзора будут судить в Краснодаре по делу об ущербе природе на 93 млн рублей от предприятия полицейского

Завершено расследование уголовного дела руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тимофея Пана, обвиняемого в халатности

Дело касается загрязнения почвы фабрикой по обогащению угля в Новошахтинске с ущербом более 93 млн рублей. По версии следствия, Пан знал о том, что в предприятие работает без лицензии, но не остановил его деятельность, сообщили в пресс-службе СК РФ. На недвижимость и деньги Пана наложен арест.

Чиновнику предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Его дело рассмотрит Октябрьский районный суд Краснодара, уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Коммерсантъ» пишет, что речь идет об ООО «Сулинуголь», фактическим владельцем которого является бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности донского полицейского главка Николай Гермашев.