Главу управления Ростехнадзора будут судить в Краснодаре по делу об ущербе природе на 93 млн рублей от предприятия полицейского
Завершено расследование уголовного дела руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тимофея Пана, обвиняемого в халатности
Дело касается загрязнения почвы фабрикой по обогащению угля в Новошахтинске с ущербом более 93 млн рублей. По версии следствия, Пан знал о том, что в предприятие работает без лицензии, но не остановил его деятельность, сообщили в пресс-службе СК РФ. На недвижимость и деньги Пана наложен арест.
Чиновнику предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Его дело рассмотрит Октябрьский районный суд Краснодара, уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«Коммерсантъ» пишет, что речь идет об ООО «Сулинуголь», фактическим владельцем которого является бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности донского полицейского главка Николай Гермашев.
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В феврале 2018 года региональное управление ФСБ возбудило в отношении полковника уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Использование должностных положений в личных целях). По данным силовиков, Гермашев «прикрывал незаконные действия» обогатительной фабрики. Сейчас он обвиняется также в крупном мошенничестве в составе организованной группы и незаконном предпринимательстве (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 171 УК РФ). По документам компания «Сулинуголь» принадлежит Мартиросу Богогозову — тестю Николая Гермашева.
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