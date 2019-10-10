Онкобольной из Сочи, чей дом снесли при подготовке к Олимпиаде, снова может остаться без жилья

Напомним, Мартыновы проживали в пансионате «Нептун»с 2007 года после того, как их участок изъяли в рамках подготовки к Олимпиаде-2014, а стоящий там дом снесли. Выяснилось, что у семьи не было прав на землю, поэтому им не предоставили другую недвижимость. По словам Мартынова, чиновники ему пообещали решить проблему, но этого не произошло.

В начале сентября 2019 года их выселили из пансионата приставы — администрация Сочи добивалась этого решения несколько лет. Мартыновы остались единственными жильцами «Нептуна», а недавно здание передали Сочинскому государственному университету. Новое жилье тогда супругам не предоставили. Однако после того, как информация об этом распространилась в СМИ, власти города предложили Мартынову заселиться в однокомнатную квартиру. Мужчина отметил, что условия в квартире были запущенными и не подходили для его здоровья.

«Дышать нечем, какая-то цементно-асбестовая взвесь. Все загажено. Мы там ночевали, пытались заснуть, но я задыхался. У меня онкология. Часть легкого отрезана», — отмечал он.

Кроме того, супруги думали, что квартиру передадут им в собственность в качестве компенсации за отнятую землю, однако мэрия сообщила, что готова предоставить жилье только при условии, что Мартынов либо его жена будут работать на муниципальном предприятии. Мужчину и его жену это не устроило, так как уровень зарплат на муниципальной службе был гораздо меньше их нынешнего достатка и составлял около 10-15 тыс. рублей.

После этого Андрей и Наталья переехали в санаторий «Известия», где им также предоставили жилье. Однако там им разрешили находиться только до 20 октября, продлевать пребывание им не станут, пишут «Такие дела». Мужчина рассказал изданию, ему начали звонить из мэрии и заявили: «Вам бы квартиру снять».

Ранее уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак назвал ситуацию чудовищной и заявил, что направит по этому поводу запросы к властям Сочи и в прокуратуру. Он отметил, что «в начале этой грустной истории» стоит городская власть и суд курорта т заявил, что не считает состоятельными и актуальными аргументы властей о выселении — о том, что дом был самостроем на земельном участке, прав на который у супругов не было.