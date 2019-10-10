В Кубанском государственном технологическом университете назначили нового и.о. ректора

После того, как против возглавлявшей старейший вуз Краснодара Татьяны Бархатовой возбудили дело в феврале 2018 года, ее сменила Ирина Красина — которая на момент написания этой новости все еще была указана на сайте в качестве и.о. ректора. Но в университете порталу Юга.ру подтвердили, что руководство вновь сменилось.

Новым исполняющим обязанности ректора в технологическом университете стал профессор кафедры радиофизики и нанотехнологий, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Барышев. С 2008 года он занимал также пост проректора по научной работе и инновациям. Стаж научной работы Барышева составляет 21 год, он закончил Кубанский государственный университет в 1992 году, аспирантуру в 1995 году, а после этого перешел работать в КубГТУ.

Дело в отношении Бархатовой все еще расследуется. Ей грозит до 10 лет лишения свободы, если суд признает бывшего ректора КубГТУ виновным в мошенничестве в особо крупном размере.