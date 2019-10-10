ФСБ сообщила о задержании экстремиста, готовившего взрыв в Крыму
ФСБ России 10 октября сообщила, что в крымском городе Саки задержали экстремиста, готовившего взрыв
Россиянин планировал взрыв в одном из административных зданий в Крыму. По данным ФСБ России, мужчина числится в украинских организациях, поддерживающих нацистскую идеологию.
В его гараже нашли самодельное взрывное устройство, инструменты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью. В отношении задержанного возбудили уголовное дело за подготовку к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств. Следствие продолжается.
Ранее силовики задержали двух жителей Кабардино-Балкарии, собиравших деньги для террористов. Под видом благотворительности они собрали более 6 млн рублей в разных регионах России, в том числе в Краснодарском крае.
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