ФСБ сообщила о задержании экстремиста, готовившего взрыв в Крыму

Россиянин планировал взрыв в одном из административных зданий в Крыму. По данным ФСБ России, мужчина числится в украинских организациях, поддерживающих нацистскую идеологию.

В его гараже нашли самодельное взрывное устройство, инструменты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью. В отношении задержанного возбудили уголовное дело за подготовку к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств. Следствие продолжается.

Ранее силовики задержали двух жителей Кабардино-Балкарии, собиравших деньги для террористов. Под видом благотворительности они собрали более 6 млн рублей в разных регионах России, в том числе в Краснодарском крае.