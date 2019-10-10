Застройщика из Сочи посадили на два года за обман дольщиков на 35 млн рублей

В Сочи в октябре суд вынес приговор застройщику Константину Апостолову, который обманул дольщиков

У Апостолова закончилось разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на улице Бамбуковой. При этом, не имея права продавать квартиры, он брал деньги с клиентов с 15 июня 2016-го по 2 октября 2017 года. В результате пострадали 11 человек. Сумму ущерба оценили в 35 млн рублей.

Против застройщика расследовали уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенном в особо крупном размере). Суд приговорил Апостолова к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении, сообщили 10 октября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.