Застройщика из Сочи посадили на два года за обман дольщиков на 35 млн рублей

Краснодарский край

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В Сочи в октябре суд вынес приговор застройщику Константину Апостолову, который обманул дольщиков

У Апостолова закончилось разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на улице Бамбуковой. При этом, не имея права продавать квартиры, он брал деньги с клиентов с 15 июня 2016-го по 2 октября 2017 года. В результате пострадали 11 человек. Сумму ущерба оценили в 35 млн рублей.

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Против застройщика расследовали уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенном в особо крупном размере). Суд приговорил Апостолова к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении, сообщили 10 октября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

За последние несколько месяцев в Краснодарском крае осудили несколько застройщиков. Так, Советский районный суд Краснодара в августе признал виновным Василия Чалого, который обманул дольщиков дома на улице Горького в Пашковском микрорайоне на 22 млн рублей. А 9 октября суд вынес приговор застройщику жилого комплекса «Анит-Сити» Олегу Георгизову.

Недвижимость Обманутые дольщики Сочи Строительство Суд

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Застройщика из Сочи посадили на два года за обман дольщиков на 35 млн рублей

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