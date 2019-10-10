В киберзоне страховой компании ВСК на выставке «М.Видео Electronics Show» показали новые видеоигры

На выставке работала киберзона ВСК. Среди новинок представили игры: FIFA 20, Gears of War 5, Borderlands 3 и Mortal Kombat 11 в наилучшем качестве на консолях Xbox One X, а также в Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions в гоночных креслах. Желающие смогли сразиться на одной из четырех стоек, а также сыграть в виртуальном мире, надев VR-шлем.

На площадке провели два розыгрыша призов: первый для посетителей, скачавших приложение «ВСК страхование», второй — для тех, кто купил один из продуктов компании по промокоду PENALTY. Часть денег, полученных от продажи полисов, направят в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный вратарем Игорем Акинфеевым.

Между зрителями разыграли мячи, перчатки, футболки с автографом Акинфеева, планшеты и игровую приставку, сообщили 10 октября в пресс-службе компании ВСК.

«Мы одни из первых, кто стал переводить страховые услуги в цифровой формат. Современный интернет-магазин, мобильное приложение и другие цифровые решения — все это позволяет говорить о ВСК как о страховой IT-компании. Выбранная концепция стенда подчеркивает приверженность передовым технологиям и стремление следовать цифровизации деятельности», — прокомментировала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.