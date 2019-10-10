В киберзоне страховой компании ВСК на выставке «М.Видео Electronics Show» показали новые видеоигры
Страховой дом ВСК в октябре на интерактивной выставке электроники «М.Видео Electronics Show — 2019» представил новые видеоигры
На выставке работала киберзона ВСК. Среди новинок представили игры: FIFA 20, Gears of War 5, Borderlands 3 и Mortal Kombat 11 в наилучшем качестве на консолях Xbox One X, а также в Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions в гоночных креслах. Желающие смогли сразиться на одной из четырех стоек, а также сыграть в виртуальном мире, надев VR-шлем.
На площадке провели два розыгрыша призов: первый для посетителей, скачавших приложение «ВСК страхование», второй — для тех, кто купил один из продуктов компании по промокоду PENALTY. Часть денег, полученных от продажи полисов, направят в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный вратарем Игорем Акинфеевым.
Между зрителями разыграли мячи, перчатки, футболки с автографом Акинфеева, планшеты и игровую приставку, сообщили 10 октября в пресс-службе компании ВСК.
«Мы одни из первых, кто стал переводить страховые услуги в цифровой формат. Современный интернет-магазин, мобильное приложение и другие цифровые решения — все это позволяет говорить о ВСК как о страховой IT-компании. Выбранная концепция стенда подчеркивает приверженность передовым технологиям и стремление следовать цифровизации деятельности», — прокомментировала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.
Напомним, что страховой дом ВСК выступил партнером выставки электроники «М.Видео Electronics Show — 2019», которая прошла с 4 по 5 октября в Москве. По приглашению ВСК выставку посетили воспитанники детских домов.
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