Двух жительниц Дагестана будут судить за убийство насильника, который требовал оформить кредит на одну из них

В Дагестане в октябре завершили расследование уголовного дела против двух местных жительниц, которые убили мужчину, изнасиловавшего одну из них

В январе 25-летний местный житель арендовал квартиру в многоэтажке на улице Магомедтагирова в Махачкале. Он пригласил туда свою бывшую сожительницу. Мужчина изнасиловал ее. Затем он потребовал от нее оформить кредит в банке на себя и передать деньги.

После разговора мужчина уснул, а женщина позвонила своей родственнице и пригласила ее в квартиру. Пока мужчина спал, они связали ему руки и задушили шнуром от зарядного устройства для мобильного телефона.

Против женщин расследовали уголовное дело по п. «в» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Причинение смерти человеку, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Следствие собрало достаточно доказательств. Дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили 9 октября в пресс-службе СУ СК России по Дагестану.