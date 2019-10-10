Двух жительниц Дагестана будут судить за убийство насильника, который требовал оформить кредит на одну из них
В Дагестане в октябре завершили расследование уголовного дела против двух местных жительниц, которые убили мужчину, изнасиловавшего одну из них
В январе 25-летний местный житель арендовал квартиру в многоэтажке на улице Магомедтагирова в Махачкале. Он пригласил туда свою бывшую сожительницу. Мужчина изнасиловал ее. Затем он потребовал от нее оформить кредит в банке на себя и передать деньги.
После разговора мужчина уснул, а женщина позвонила своей родственнице и пригласила ее в квартиру. Пока мужчина спал, они связали ему руки и задушили шнуром от зарядного устройства для мобильного телефона.
Против женщин расследовали уголовное дело по п. «в» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Причинение смерти человеку, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Следствие собрало достаточно доказательств. Дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили 9 октября в пресс-службе СУ СК России по Дагестану.
Юга.ру писали, что с 2016 по 2018 год около 2,5 тыс. россиянок осудили за убийство. В большинстве случаев жертвами стали их партнеры или близкие родственники, а сами осужденные подвергались домашнему насилию и защищали собственную жизнь.
Одним из резонансных случаев стала история жительницы Геленджика Кристины Шидуковой, которая убила своего мужа, защищаясь от него, после нескольких лет насилия. Ее приговорили к восьми годам колонии.
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