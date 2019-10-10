В Таганроге уволили воспитательницу, пояснившую детям значение фразы «посадить на кол»

Суды двух инстанций признали законным решение уволить воспитателя детсада № 43 в Таганроге, ответившей на вопрос ребенка о значении фразы «посадить на кол»

Женщине задали этот вопрос, когда она в марте читала в коррекционной группе сказку «Конек Горбунок». Воспитатель разъяснила, что «человека посадили на кол, кол проходил через тело человека, и потом человек умирал». На нее пожаловались родители, и руководство детсада решило уволить педагога.

Воспитатель обжаловала это решение в суде и потребовала восстановить ее на работе, а также оплатить моральную компенсацию в размере 30 тыс. рублей. Она не отрицала, что рассказала детям об этом виде казни, но утверждала, что не имела злого умысла и работала согласно учебному плану.

Таганрогский горсуд отказал женщине. Апелляционная инстанция Ростовского облсуда оставила решение с силе. При этом во время слушаний суд представил психологическое заключение на одного из детей о том, что у ребенка появился навязчивый страх смерти и тревожность, он также отказывался идти в детский сад, сообщает портал «Панорама».