В Таганроге уволили воспитательницу, пояснившую детям значение фразы «посадить на кол»
Суды двух инстанций признали законным решение уволить воспитателя детсада № 43 в Таганроге, ответившей на вопрос ребенка о значении фразы «посадить на кол»
Женщине задали этот вопрос, когда она в марте читала в коррекционной группе сказку «Конек Горбунок». Воспитатель разъяснила, что «человека посадили на кол, кол проходил через тело человека, и потом человек умирал». На нее пожаловались родители, и руководство детсада решило уволить педагога.
Воспитатель обжаловала это решение в суде и потребовала восстановить ее на работе, а также оплатить моральную компенсацию в размере 30 тыс. рублей. Она не отрицала, что рассказала детям об этом виде казни, но утверждала, что не имела злого умысла и работала согласно учебному плану.
Таганрогский горсуд отказал женщине. Апелляционная инстанция Ростовского облсуда оставила решение с силе. При этом во время слушаний суд представил психологическое заключение на одного из детей о том, что у ребенка появился навязчивый страх смерти и тревожность, он также отказывался идти в детский сад, сообщает портал «Панорама».
Ну, так царь меня отправил,
Чтобы я ее доставил
В три недели во дворец;
А не то меня, отец,
Посадить грозился на кол.
отрывок из сказки «Конек-Горбунок»
Как писали Юга.ру, в мае в Краснодаре уволили заведующую детсадом, которая поставила ребенка на колени за то, что он бил и обзывал других детей. Ранее в Сочи уволили учительницу, которая сняла видео о плохих условиях обучения. А в Ейске учителю предложили уволиться после обвинений в организации митинга.
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