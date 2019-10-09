Экс-мэр Махачкалы Мусаев вышел на свободу по УДО спустя год в колонии

Дагестан

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Суд 9 октября условно-досрочно освободил бывшего мэра Махачкалы Мусу Мусаева, осужденного на четыре года колонии за превышение полномочий

Мусаева задержали в январе 2018 года по делу о превышении должностных полномочий при выделений земельных участков. Ущерб, нанесенный городу его действиями, оценивается в 48 млн рублей. В том же месяце суд отстранил мужчину от должности мэра.

В октябре 2018-го суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

В августе защита Мусаева ходатайствовала о замене неотбытой части наказания штрафом в размере 280 тыс. рублей и об отмене дополнительного наказания — лишения права занимать определенные должности на госслужбе. 22 августа Кировский районный суд частично удовлетворил ходатайство и разрешил заменить наказание на штраф. Прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде Дагестана, который в свою очередь оставил решение райсуда в силе. При этом решение суда о запрете занимать должности на госслужбе осталось без изменений, передает РИА «Дагестан».

По информации издания, Мусаев должен выйти на свободу 10 октября.

Напомним, назначенного вместо Мусаева и.о. мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова в ноябре 2018 года задержали по подозрению в хищении 40 млн рублей. После город возглавил экс-глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев.

Коррупция Махачкала Превышение полномочий Суд Чиновники

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