Экс-мэр Махачкалы Мусаев вышел на свободу по УДО спустя год в колонии

Суд 9 октября условно-досрочно освободил бывшего мэра Махачкалы Мусу Мусаева, осужденного на четыре года колонии за превышение полномочий

Мусаева задержали в январе 2018 года по делу о превышении должностных полномочий при выделений земельных участков. Ущерб, нанесенный городу его действиями, оценивается в 48 млн рублей. В том же месяце суд отстранил мужчину от должности мэра.

В октябре 2018-го суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.