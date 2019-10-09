Бывший курсант Краснодарского авиаучилища устроил разбой в отделениях микрозаймов, чтобы погасить долги и купить кольцо девушке

У военного был долг в 90 тыс. рублей перед несколькими микрокредитными компаниями. Чтобы его погасить, парень решил совершить грабеж. Так, 22 апреля 2019 года молодой человек надел маску и пришел в офис микрофинансовой организации в Армавире. Там он достал предмет, напоминающий пистолет, и потребовал от сотрудников передать ему деньги, находящиеся в сейфе. Из этой организации он похитил более 28 тыс. рублей. А 1 мая он пришел в другую микрофинансовую компанию, где украл 61 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета России.