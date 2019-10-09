Бывший курсант Краснодарского авиаучилища устроил разбой в отделениях микрозаймов, чтобы погасить долги и купить кольцо девушке

Адыгея, Краснодарский край

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Суд в октябре вынес приговор бывшему курсанту Краснодарского высшего военного авиационного училища, рядовому запаса, который напал на два офиса микрозаймов

У военного был долг в 90 тыс. рублей перед несколькими микрокредитными компаниями. Чтобы его погасить, парень решил совершить грабеж. Так, 22 апреля 2019 года молодой человек надел маску и пришел в офис микрофинансовой организации в Армавире. Там он достал предмет, напоминающий пистолет, и потребовал от сотрудников передать ему деньги, находящиеся в сейфе. Из этой организации он похитил более 28 тыс. рублей. А 1 мая он пришел в другую микрофинансовую компанию, где украл 61 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

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Против бывшего курсанта расследовали уголовное дело по ч.1 ст. 162 УК РФ (Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). На судебном заседании бывший военный заявил, что деньги потратил на погашение долгов. Также он собирался купить кольцо для девушки. После этого экс-военнослужащий, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний. Майкопский гарнизонный военный суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.

Деньги Майкоп Разбойное нападение Суд

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