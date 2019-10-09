В Ростове пенсионеру дали 12 лет за госизмену

Владимира Моргунова, жителя поселка Чертково, задержали в ноябре 2018 года. Его обвинили в сотрудничестве со службами другой страны. По версии следствия, 72-летний мужчина передавал им данные об экономике и политической обстановке в приграничном Чертковском районе, а также о расположении военных сил на границе с Украиной. Все это Моргунов якобы рассказывал во время встреч на украинской стороне, предварительно договариваясь по телефону.

Во время обыска у него дома нашли сим-карты, десять коробок из-под телефонов и два паспорта на его имя — российский и украинский, передает РИА «Новости».

Моргунова обвинили по ст. 275 УК РФ (Государственная измена), Ростовский областной суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы сроком на один год. Мужчина признал себя виновным, сообщили в пресс-службе суда.

Как писали Юга.ру, ранее двух жительниц Сочи обвинили в госизмене, а потом помиловали. Обеих сочинок осудили за то, что они отправили знакомым из Абхазии сообщения о перемещении в том направлении военной техники.