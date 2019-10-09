В Адыгее ожидают рост производства агропродукции на 4%

Адыгея, Вся Россия

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По итогам 2019 года в Адыгее планируют произвести продукцию сельского хозяйства на 22,5 млрд рублей, что на 3,7% превысит показатель прошлого года

При этом ожидается увеличение на 11% урожая зерновых культур, сообщили 9 октября в министерстве сельского хозяйства Адыгеи в рамках работы делегации республики на российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.

По данным минсельхоза региона, для повышения качества продукции и объема агропроизводства реализуется комплекс мер, в том числе активно используются инструменты господдержки. За последние годы сельхозпроизводители приобрели новую технику, посадочные материалы и племенное поголовье, модернизируются предприятия АПК.

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В ведомстве отметили, что выпускаемая в республике продукция конкурентоспособна и пользуется спросом у потребителя, это способствует расширению географии поставок, росту объема экспорта. Кроме того, санкционный режим открывает дополнительные возможности для продвижения на российский рынок отечественных продуктов питания.

«У нас есть что показать и предложить потребителю не только нашей страны, но и зарубежья. Мы меняем структуру АПК региона для получения максимального эффекта от хозяйственной деятельности. В последние годы мы стали активно развивать садоводство и овощеводство, животноводство. При этом используем все возможности господдержки в рамках федеральных программ, перенимаем передовой мировой опыт и современные технологии, ориентируемся на выполнение задач национальных проектов. Сегодня эта работа дает практические результаты», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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Руководитель республики уточнил, что в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Адыгее» планируется к 2024 году довести объем экспорта продукции до 36,2 млн долларов. В 2019 году регион намерен увеличить этот показатель до 28,7 млн долларов. Для этого Адыгея расширяет рынок сбыта подсолнечного масла, риса, зерна, адыгейского сыра.

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