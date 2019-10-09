В Адыгее ожидают рост производства агропродукции на 4%

По итогам 2019 года в Адыгее планируют произвести продукцию сельского хозяйства на 22,5 млрд рублей, что на 3,7% превысит показатель прошлого года

При этом ожидается увеличение на 11% урожая зерновых культур, сообщили 9 октября в министерстве сельского хозяйства Адыгеи в рамках работы делегации республики на российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.

По данным минсельхоза региона, для повышения качества продукции и объема агропроизводства реализуется комплекс мер, в том числе активно используются инструменты господдержки. За последние годы сельхозпроизводители приобрели новую технику, посадочные материалы и племенное поголовье, модернизируются предприятия АПК.