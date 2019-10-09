Долги теплоснабжающих компаний Адыгеи поставили под угрозу начало отопительного сезона
За девять месяцев 2019 года теплоснабжающие организации Адыгеи накопили 216 млн рублей долгов перед ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп»
Весной 2019 года, после окончания отопительного сезона газовая компания согласовала и подписала графики поэтапного сокращения просроченной дебиторской задолженности с девятью теплоснабжающими организациями на сумму около 42 млн рублей. На сегодняшний день условия соглашений в полном объеме исполняет только одно предприятие — МП «Теплосети» в Гиагинском районе.
За прошедшее время ситуация с накопившейся задолженностью не урегулирована с теплоснабжающими организациями: МУП «Комсервис» (Адыгейск), ООО «Теплоэнерго-1» (Тахтамукайский район), ООО «Коммунсервис» (Майкопский район), МП «Хатукайское» (Красногвардейский район) и МП «Жилкомсервис» (Шовгеновский район).
В связи со сложившейся ситуацией поставщик газа намерен прибегнуть к крайней мере в отношении крупных должников — провести ограничение газоснабжения, сообщили 9 октября в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп».
«Без полного исполнения соглашений о реструктуризации задолженности подача газа на котельные теплоснабжающих организаций возобновлена не будет. Кроме того, газовая компания с начала октября уже провела ряд отключений действующих котельных за неисполнение соглашений и отсутствие оплаты за газ», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Игорь Сырчин.
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