Долги теплоснабжающих компаний Адыгеи поставили под угрозу начало отопительного сезона

Адыгея

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За девять месяцев 2019 года теплоснабжающие организации Адыгеи накопили 216 млн рублей долгов перед ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп»

Весной 2019 года, после окончания отопительного сезона газовая компания согласовала и подписала графики поэтапного сокращения просроченной дебиторской задолженности с девятью теплоснабжающими организациями на сумму около 42 млн рублей. На сегодняшний день условия соглашений в полном объеме исполняет только одно предприятие — МП «Теплосети» в Гиагинском районе.

За прошедшее время ситуация с накопившейся задолженностью не урегулирована с теплоснабжающими организациями: МУП «Комсервис» (Адыгейск), ООО «Теплоэнерго-1» (Тахтамукайский район), ООО «Коммунсервис» (Майкопский район), МП «Хатукайское» (Красногвардейский район) и МП «Жилкомсервис» (Шовгеновский район).

В связи со сложившейся ситуацией поставщик газа намерен прибегнуть к крайней мере в отношении крупных должников — провести ограничение газоснабжения, сообщили 9 октября в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп».

«Без полного исполнения соглашений о реструктуризации задолженности подача газа на котельные теплоснабжающих организаций возобновлена не будет. Кроме того, газовая компания с начала октября уже провела ряд отключений действующих котельных за неисполнение соглашений и отсутствие оплаты за газ», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Игорь Сырчин.

Газ Газпром Долги ЖКХ

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