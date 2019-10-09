На курорте «Роза Хутор» в горах Сочи протестируют вейк-парк

На территории Верхнего озера в Красной Поляне с 11 по 13 октября в пробном режиме откроют «Роза вейк-парк»

«Роза вейк-парк» расположен на территории Верхнего озера (1070 метров над уровнем моря). Глубина водоема составляет более 5 метров, площадь — около 1,4 га со средней температурой воды 22 °С. В вейк-парке действуют две реверсивные установки: для начинающих и для продвинутых райдеров — с фигурами для прыжков. Для тех, кто не катается на вейке, предусмотрены и другие развлечения: сап-серфинг, пляжный теннис и волейбол. Можно также посетить «Хаски-хутор» и этнопарк «Шишин двор», сообщили 9 октября в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

На протяжении трех дней все гости курорта смогут бесплатно попробовать вейкбординг. Новая активность начнет полноценно функционировать в летнем сезоне 2020 года.

Все гости парка смогут свободно покататься 12 и 13 октября. Чтобы добраться до вейк-парка, можно использовать бесплатные шаттлы от КПП Горной Олимпийской деревни или проехать на личном транспорте до парковки на «Роза Стадион».

Записаться на тестовые катания в «Роза вейк-парке» можно в разделе «аренда» на сайте rosafitness.perfectgym.ru. Гостям также предоставят доску для проката, гидрокостюм, защитный шлем и жилет.