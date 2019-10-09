Краснодарцам предложили бесплатно проверить свертываемость крови
В Краснодаре 14 октября в рамках Всемирного дня тромбоза проведут бесплатную проверку на свертываемость крови
Во Всемирный день тромбоза, 14 октября, в России пройдет социологическая акция «День МНО». МНО (международное нормализованное отношение) — это лабораторный тест, отражающий уровень свертываемости крови. Анализ необходим тем, кто принимает непрямые антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь и препятствующие образованию тромбов, которые становятся одной из причин инфаркта или инсульта.
В рамках социологической акции в России откроют 17 пунктов проверки МНО. Один из них находится в Краевой клинической больнице № 2 в Краснодаре. Сдать анализ там можно будет 14 октября с 9:00 до 15:00.
Перед прохождением теста необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать по телефону 8-800-100-19-68 или на сайте mnoportal.ru.
Согласно данным международной организации «Всемирный день Тромбоза», в США и Европе болезни, связанные с тромбозом, убивают больше людей, чем СПИД, рак молочной железы, рак простаты и автомобильные аварии, вместе взятые.
Как ранее сообщали Юга.ру, в начале октября в Чечне после поединка ММА боец Бекзод Нурматов впал в кому и перенес инсульт. Через несколько дней 27-летний мужчина умер.
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