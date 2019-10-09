В Краснодаре произошел крупный пожар в кафе на «Солнечном острове»
В Краснодаре утром 9 октября загорелось кафе «Адмирал» в парке «Солнечный остров»
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 11:26. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелось кафе. Предварительно, площадь пожара составила 140 кв. метров. Из здания эвакуировали пять человек.
На месте работают звенья газодымозащитников, организован штаб пожаротушения. Силы и средства МЧС России привлекаются по повышенному рангу пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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