В Краснодаре произошел крупный пожар в кафе на «Солнечном острове»

В Краснодаре утром 9 октября загорелось кафе «Адмирал» в парке «Солнечный остров»

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 11:26. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелось кафе. Предварительно, площадь пожара составила 140 кв. метров. Из здания эвакуировали пять человек.

На месте работают звенья газодымозащитников, организован штаб пожаротушения. Силы и средства МЧС России привлекаются по повышенному рангу пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.